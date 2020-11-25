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Калейдоскоп
25 ноября 2020, 16:37

Мелания Трамп в шикарном пальто вскружила голову американцам - фото

Мелания Трамп. Фото EPA -EFE/
Мелания Трамп. Фото EPA-EFE/

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выход первой леди США Мелании Трамп очень понравился публике.

24 ноября в Белый дом был привезен индюк, который является символом праздника День Благодарения. На торжественном мероприятии по этому поводу Мелания появилась в строгом элегантном пальто и стильных туфлях-лодочках. Фолловеры в Instagram, увидев фото, отметили, что она выглядит потрясающе - ничего лишнего, но при этом эффектно.

Также многие обратили внимание, что жена Трампа осветлила локоны.-0-

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