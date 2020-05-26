Мелания Трамп вышла в свет в шикарном пальто - Instagram гадает, сколько стоит эта красота

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 26 мая 2020
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:48 Почти 60% граждан стран ЕС испытывают финансовые проблемы из-за пандемии В мире
18:44 БЖД поддержала проект по перевозке контрейлеров в сообщении с Калининградской областью Экономика
18:35 Электронная ярмарка вакансий для жителей Логойского района пройдет 27 мая Регионы
18:25 Храм Покрова Божией Матери откроется в Мстиславском районе после 10 лет реконструкции Регионы
18:16 Представитель Молдовы впервые участвовала в заседании Коллегии ЕЭК Экономика
17:56 БУТБ изменит порядок аккредитации биржевых брокеров с 1 июня Экономика
17:52 Посол Украины на встрече с Макеем передал вышиванку - подарок Лукашенко от Зеленского Общество
17:51 ЕЭК предложила странам ЕАЭС выработать критерии возобновления международного ж/д и авиасообщения Общество
17:37 "Белнефтехим" не видит проблем переориентировать экспорт топлива после запрета РФ на ввоз Экономика
17:11 Выступления лауреатов конкурса "Маладыя таленты Беларусі" прозвучат в радиоэфире 30-31 мая Афиша
16:47 Кобринский маслосырзавод намерен вложить 2 млн евро в модернизацию цеха мороженого Регионы
16:38 ЧЕ по дзюдо перенесен на ноябрь Спорт
16:36 На разработку вакцины от коронавируса собрано уже более 9,5 млрд евро В мире
16:34 Румас дал оценку эффективности реализации госпрограмм в 2019 году Экономика
16:33 Предприниматель из Могилева подозревается в мошенничестве в особо крупном размере Происшествия
16:27 Всемирный банк рассматривает возможность финподдержки малого и среднего бизнеса в Беларуси Экономика
16:12 Пик распространения коронавируса считается пройденным - Путин В мире
16:03 ЕЭК установила антидемпинговую пошлину на гербициды из Великобритании Экономика
15:50 В Могилевской области аттестаты получат около 5,5 тыс. одиннадцатиклассников Регионы
15:49 Около 1,2 тыс. км береговой линии приведено в порядок во время акции "Чистый водоем" Общество
15:29 Белорусские ученые разрабатывают биочернила для 3D-печати костной ткани Технологии
15:29 Мужчина и женщина напали на правоохранителей в Столбцах Происшествия
15:21 Дмитрий Лукашенко переизбран председателем центрального совета Президентского спортивного клуба Спорт
15:09 Парад Победы в России пройдет 24 июня В мире
15:06 ОДКБ будет расширять взаимодействие с ООН в сфере миротворческой деятельности Политика
15:02 Главы МИД ОДКБ призвали сберечь историческую правду об освобождении мира от нацизма Политика
14:58 Главы МИД ОДКБ высказались за формирование более справедливого и демократического мироустройства Политика
14:48 Италия содействует укреплению диалога Беларуси и ЕС - посол Политика
14:42 В Беларуси завершается разработка двух противоопухолевых препаратов Общество
14:34 Зась: угрозы безопасности странам ОДКБ нарастают по всем направлениям Политика
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
26 мая 2020, 17:53

Мелания Трамп вышла в свет в шикарном пальто - Instagram гадает, сколько стоит эта красота

Мелания Трамп. Фото Globallookpress
Мелания Трамп. Фото Globallookpress

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мелания Трамп поделилась в Instagram фото с мероприятий, которые были посвящены Дню поминовения. Она посетила их вместе с супругом.

Пользователей сети привлек образ первой леди США - на ней было шикарное молочное пальто с золотыми деталями от известного дизайнера. Пользователи сети вычислили, что стоимость пальто - около 3500 долларов.

Фолловеры подчеркнули, что она выглядит в нем идеально: ненавязчиво, но в тоже время стильно - оно полностью соответствует ноте мероприятия. Они еще раз обратили внимание на безупречный вкус Мелании Трамп и пожелали ей успехов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
одежда социальные сети
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото из Instagram Беременная дочь Глаголевой показала результат стильной фотосессии - ее красота впечатлила фанатов
Фото Sohu Китайские журналисты составили список самых загадочных мест России
Скриншот из видео Ласковый домашний енот-полоскун насмешил гостей, выражая радость от их появления - видео
Фото funart.pro Мальчик из Италии спасся от медведя благодаря хладнокровию – видео
Фото LadBible Девушка из США нашла хобби и стала Илоном Маском
Фото из Instagram В Instagram обсуждают бабушку, которая выглядит на 25 лет
Главное
Нет дефицита и ажиотажа - Лукашенко доложили о ситуации на потребительском рынке и ценообразовании
Вопросы оплаты труда в бюджетных организациях вынесены на обсуждение у Президента Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 15 086 пациентов с COVID-19
В Минске появилась инклюзивная кофейня, ее создатель и бариста - инвалиды-колясочники
Топ-новости
Лукашенко поддержал проект указа по зарплатам в бюджетной сфере
"Белнефтехим" не видит проблем переориентировать экспорт топлива после запрета РФ на ввоз
Всемирный банк рассматривает возможность финподдержки малого и среднего бизнеса в Беларуси
Исаченко: обращения граждан для депутатского корпуса - первоисточник информации о ситуации на местах
МАРТ ввел мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи
Посол Украины на встрече с Макеем передал вышиванку - подарок Лукашенко от Зеленского
Маски и дезинфицирующие средства должны быть в наличии в некоторых торговых объектах - МАРТ
Италия рассчитывает на товарооборот с Беларусью в 1 млрд евро - посол
Совмин назначил новых замминистра транспорта и коммуникаций и зампреда "Беллесбумпрома"
В Беларуси завершается разработка двух противоопухолевых препаратов
Суперкомпьютеры помогут белорусским ученым в поиске препаратов для борьбы с коронавирусом
Беларусбанк изменил порядок погашения кредитов, выданных через интернет-банкинг
Условия для развития сельхозкультур улучшились благодаря потеплению - Белгидромет
В Беларуси стартовал благотворительный проект "День защиты детей с БРСМ"
Минобразования рекомендует организовать в школах консультации по ЦТ для выпускников 11-х классов
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.