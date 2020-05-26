Мелания Трамп вышла в свет в шикарном пальто - Instagram гадает, сколько стоит эта красота

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мелания Трамп поделилась в Instagram фото с мероприятий, которые были посвящены Дню поминовения. Она посетила их вместе с супругом.

Пользователей сети привлек образ первой леди США - на ней было шикарное молочное пальто с золотыми деталями от известного дизайнера. Пользователи сети вычислили, что стоимость пальто - около 3500 долларов.

Фолловеры подчеркнули, что она выглядит в нем идеально: ненавязчиво, но в тоже время стильно - оно полностью соответствует ноте мероприятия. Они еще раз обратили внимание на безупречный вкус Мелании Трамп и пожелали ей успехов.-0-