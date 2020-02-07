"Меня заказали!" - Пелагея выпустила официальное заявление о разводе

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пелагея разместила в Instagram новый пост и обратилась с заявлением ко всем СМИ, которые пишут о ее разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.

Знаменитость отмечает, что "ее заказали". Артистка пишет, что в СМИ появилось много фейковых новостей с ложными подробностями развода. По словам Пелагеи, этот шаг в отношениях с хоккеистом Телегиным назревал давно, однако бывшие партнеры остались друзьями и смогли сохранить доверительные отношения. Помимо всего прочего, Пелагея и Иван Телегин воспитывают дочь.

"Пресса неожиданно для себя сделала топовыми новости о нашем разводе с Иваном, хотя никаких противоречий у нас не было. Нам удалось сохранить добрые отношения, о чем лично объявляли в СМИ. Так получилось, мы давно решили с Иваном расстаться, восемь месяцев не живем вместе, об этом многие знают. И тут перед Новым годом этот поток...", - написала Пелагея в своем Instagram.

Супруги расстались в декабре прошлого года, а перед Новым годом в сети начали появляться различные фейковые публикации о разводе Пелагеи и Ивана Телегина. Поклонники артистки поддержали ее и написали множество разнообразных комментариев под постом. -0-