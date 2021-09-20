Месопотамскую клинопись расшифрует искусственный интеллект

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые университета в Иерусалиме разработали систему искусственного интеллекта, способную расшифровать мертвый язык. Ее планируют использовать для изучения месопотамских клинописных табличек возрастом 4,5 тыс. лет, сообщает "МИР24" со ссылкой на New Scientist.

Систему обучили 104 языкам. Затем в нее загрузили транскрипции 10 тыс. табличек, созданных в период с 2500 г. до н.э. до 100 г. н.э. Эксперимент показал: искусственный интеллект способен не только переводить символы, но и восстанавливать пропущенные слова и даже фразы.

Месопотамия - одна из древнейших известных цивилизаций мира. Она находилась на территории современного Ирака, захватывая части Ирана, Турции, Сирии и Кувейта. Месопотамия считается родиной математики, астрономии, сельского хозяйства, письменной истории и многих других дисциплин. Несколько цивилизаций, включая вавилонян и ассирийцев, говорили на аккадском, древнейшем из известных семитских языков. Для записи текстов применялась клинопись.

"Эти таблички являются основными документами месопотамских культур, включая религиозные тексты, бюрократические записи, королевские указы и многое другое", - отметили авторы научной работы.

Но за четыре с лишним тысячи лет многие таблички пришли в негодность, и символы на них стерлись. Искусственный интеллект помог решить эту проблему. Сначала ученые испытали его на полностью сохранившихся текстах, закрыв часть слов. Система восстановила их с точностью 89%.

Ученые подчеркнули, что технологии - вспомогательный инструмент, они не могут полностью заменить людей-экспертов. Так, археологи могут широко оценить контекст, зная, где раскопали табличку, в какой период она была создана и какая обстановка царила тогда в регионе. Но искусственный интеллект помог им по-новому взглянуть на многие документы, предоставив ранее недоступную информацию.-0-