Metallica к 30-летию своего "Черного альбома" выпустила два новых знаковых релиза

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа Metallica в честь 30-летия своего альбома Black Album (Metallica) выпустила два новых знаковых релиза. Об этом сообщается на официальной страничке группы в Facebook.

Один из них - это переиздание легендарного альбома Metallica. В 1992 году альбом получил статуэтку "Грэмми" в номинации "Лучшее метал-исполнение".

Второй релиз - это большой благотворительный альбом под названием Metallica Blacklist, включающий 53 композиции. В нем будут каверы 53 исполнителей на 12 песен из Black Album. В записи релиза принимали участие Майли Сайрус, Элтон Джон, участники легендарных групп Slipknot, Depeche Mode, Фиби Бриджерс, коллективы Weezer и Royal Blood и многие другие известные исполнители.-0-