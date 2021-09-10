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Калейдоскоп
10 сентября 2021, 13:48

Metallica к 30-летию своего "Черного альбома" выпустила два новых знаковых релиза

Фото billboard.com
Фото billboard.com

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа Metallica в честь 30-летия своего альбома Black Album (Metallica) выпустила два новых знаковых релиза. Об этом сообщается на официальной страничке группы в Facebook.

Один из них - это переиздание легендарного альбома Metallica. В 1992 году альбом получил статуэтку "Грэмми" в номинации "Лучшее метал-исполнение".

Второй релиз - это большой благотворительный альбом под названием Metallica Blacklist, включающий 53 композиции. В нем будут каверы 53 исполнителей на 12 песен из Black Album. В записи релиза принимали участие Майли Сайрус, Элтон Джон, участники легендарных групп Slipknot, Depeche Mode, Фиби Бриджерс, коллективы Weezer и Royal Blood и многие другие известные исполнители.-0-

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