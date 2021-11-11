Мгновенная реакция бабушки спасла младенца от падения (Видео)

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из китайского города Чанчунь спасла ребенка, который выпал из рук няни. Кадры инцидента публикует издание South China Morning Post.

В ролике видно, как маленький мальчик лежит на руках у няни. В какой-то момент младенец начинает извиваться в руках женщины и вырывается из ее объятий. Женщина не смогла удержать младенца, однако его жизнь спасла бабушка, которая с помощью мгновенной реакции схватила малыша в нескольких десятках сантиметров от пола.

Если бы не бабушка, то для ребенка все могло бы закончиться плачевно. Малыш оказался эмоционально потрясен, однако никаких травм не получил, а вот мгновенную реакцию бабушки по достоинству оценили в сети. -0-