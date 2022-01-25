Миладович, Гивиевна, Шотаевич: самые необычные отчества звезд

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фанаты легко узнают в толпе знаменитостей. Что же касается подробностей их личной жизни – далеко не всем известно, какие редкие отчества имеют некоторые из них…

Валерий Миладович Сюткин

Заслуженный артист России начал свою творческую деятельность в начале 70-х. В юности Валерий Сюткин выступал в нескольких любительских музыкальных коллективах. Настоящая слава пришла к артисту, когда он стал фронтменом и автором текстов песен группы "Браво". Его отец, Милад Александрович Сюткин, в отличие от сына, никакого отношения к творчеству (как и к музыке) не имел и работал преподавателем Военно-инженерной академии имени Куйбышева в Москве.

Кристина Эдмундовна Орбакайте

У знаменитой российской певицы и актрисы литовские корни. Ее мать – всеми известная заслуженная артистка Российской Федерации Алла Борисовна Пугачева, отец – артист цирка Миколас Эдмунтас Орбакас. Дочь пошла по стопам творческих родителей и с самого детства занималась игрой на фортепиано, балетом. Основной деятельностью знаменитости является пение. У звезды насчитывается более ста пятидесяти песен. Кроме того, на счету у Кристины Орбакайте несколько ролей в театре, более тридцати работ в кино и телефильмах.

Валериан Шотаевич Меладзе

Валерий Меладзе родился в Грузии, в городе Батуми. Там же закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Его отец Шота Константинович и мать Нелли Акакиевна были инженерами. Валерий рос в большой семье. У певца есть младшая сестра Лиана и старший брат Константин, который является автором многих текстов песен знаменитости. Валерий Шотаевич (настоящее имя Валериан, которое артист сократил) создал большую семью. В прошлом году певец стал отцом уже в шестой раз.

Валдис Эйженович Пельш

У знаменитого советского и российского телеведущего латвийские корни, поэтому его имя, фамилия и отчество непривычны на слух для русского человека. Родился он в Риге. Его отец Эйжен (в русской версии Евгений) Пельш и мать Элла Пельш были инженерами. Валдис Пельш за всю свою карьеру был ведущим более 50 передач и концертов на Первом канале. С 2019 года знаменитость является послом благотворительного фонда помощи детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями.

Максим Эммануилович Виторган и Эммануил Гедеонович Виторган

Знаменитый российский актер и режиссер Максим Эммануилович Виторган – сын народного артиста Российской Федерации Эммануила Гедеоновича Виторгана. Тот в свою очередь тоже унаследовал необычное отчество. Его отца звали Гедеон Абрамович Виторган. Знаменитый советский артист Эммануил Виторган снялся в более чем ста фильмах и получил народное признание. Несмотря на свой почтительный возраст, Виторган старший продолжает постоянно появляться в кино. Его сын, Максим Эммануилович, пошел по стопам отца и также связал свою жизнь с актерской карьерой.

Тинатин Гивиевна Канделаки

Тинатин (Тина - сокращенное имя, привычное публике) Канделаки - известная российская телеведущая и журналистка. Знаменитость и светская львица имеет очень необычное отчество. Ее отец, Гиви Шалвович Канделаки, родом из Грузии. Мать, Эльвира Георгиевна Канделаки, имеет турецкие и армянские корни.

Юрий Юлианович Шевчук

Основатель и лидер знаменитой советской и российской рок-группы "ДДТ" родом из Магаданской области, имеет украинско-татарские корни. У отца музыканта Юлиана Шевчука также необычное отчество - Сосфенович. Кроме того, у матери артиста достаточно специфические и отчество, и имя – Фания Акрамовна.

Фото из открытых источников

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