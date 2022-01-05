Милота! Котенок и цыпленок сладко уснули в компании друг друга (Видео)

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впечатляющее и милое видео удалось запечатлеть хозяину двух необычных питомцев. Кадры он опубликовал на YouTube.

Мужчина принялся снимать своего британского короткошерстного котенка, который развалился на диване. Питомец мирно отдыхал и очень расслабился. Соответственно, его стало клонить в сон, однако тут появился другой питомец - маленький цыпленок.

Птичка некоторое время побегала вокруг пушистика, пока тот засыпал. Пернатый посмотрел на своего друга и решил последовать его примеру, после чего друзья сладко уснули в компании друг друга. Кадры оказались настолько милыми, что восхитили юзеров, которые не упустили возможности посмотреть ролик почти 65 миллионов раз.-0-