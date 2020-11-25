Милый защитник: лабрадор оберегает котенка от рук хозяина (Видео)

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube появились забавные кадры, которые развеселили и растрогали миллионы юзеров сети.

В кадре запечатлен большой черный лабрадор, между передними лапами которого лежит котенок. Котик удобно устроился и, по всей видимости, спрятался от приставучих детей. Еще бы, тут ничего ему не угрожает, ведь ты под опекой милого защитника.

Каждый раз, когда хозяин пытается дотянуться до котенка, лабрадор начинает рычать, а после опускает голову, чтобы спрятать своего маленького друга. Следующая попытка человека оказывается неудачной, а огромный песик мило обнимает котика. Разумеется, кадры умилил юзеров, которые посмотрели видео миллионы раз. -0-