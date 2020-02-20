Мишель Обама разместила в Instagram архивное фото с выпускного

Мишель и Барак Обама. Фото из Instagram

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-первая леди США Мишель Обама поделилась с подписчиками в Instagram архивным фото с ее выпускного.

На фото молодая Мишель позирует перед камерой в бледно-розовом платье и сидит в плетеном кресле. Снимок впечатлил подписчиков бывшей первой леди США.

Сама Мишель Обама подписала пост и призналась, что в таком виде ее запечатлели в далеком 1982 году. Помимо всего прочего, она призвала американские школы поучаствовать в #PromChallenge, чтобы выиграть бесплатную организацию выпускного вечера.

В рамках конкурса школы могут показать, как повышают интерес учащихся к выборам. Пост не оставил подписчиков Мишель Обамы равнодушными и они оставили под снимком более 1,1 миллиона лайков.-0-