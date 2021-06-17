Мне так удобно! В Instagram собрали снимки людей, у которых свои представления о комфорте

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие при обсуждении вкусов или цветов вспоминают, что у каждого свое отношение ко всему, однако есть еще один момент, который может отличаться от вашей точки зрения. Подобные кадры собрали в Instagram.

В социальной сети представили несколько фотографий, которые показывают людей. Снимки были бы не очень примечательными, однако на них запечатлены те, у кого свои представления о комфорте.

Один взгляд на фото может впечатлить многих, а кто-то захочет исправить ситуацию. Впрочем, скорее всего, на замечание они получат только один ответ - Мне так удобно! -0-