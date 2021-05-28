Модель Деми Роуз примерила платье с декольте на грани фола

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая британская модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый пост и заставила сердца фолловеров биться чаще.

Звезда решила покрасоваться перед камерой на солнышке, однако не учла, что выбрала пикантный наряд. Деми Роуз примерила короткое и облегающее платье персикового цвета, однако изюминкой образа стало декольте на грани фола. Такой вид очаровал фолловеров, которые не смогли отвести взгляд от новых снимков модели.

По всей видимости, красота Деми Роуз пришлась по вкусу подписчикам, ведь те за непродолжительное время оставили огромное число хвалебных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-