Модель поделилась снимком, но никто даже и подумать не мог, что ей 42 года

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская модель Дженьюари Джонс поделилась в Instagram новыми фото, которые поклонники не оставили без внимания.

На снимке звезда позирует перед камерой у себя во дворе, примерив бикини, однако не это вызвало бурю эмоций у фолловеров. Они сосредоточились на одном – ее лице.

Блондинка сделала несколько кадров крупным планом, которые удивили подписчиков. На фото Джонс выглядит очень хорошо и вряд ли кто-то догадается, что она в январе отметила свой 42-ой день рождения.

В комментариях к посту юзеры Instagram тут же принялись заваливать модель комплиментами, а многих впечатлило отсутствие морщинок и здоровый румянец на ее лице. Причем, пользователи написали, что в свои 24-25 лет не могут так выглядеть и попросили поделиться Дженьюари Джонс своим секретом. Не удивительно, что фотографии за короткое время собрали огромное число лайков и множество восторженных комментариев. -0-