Модный журнал устроил с актрисами мирового уровня стильную фотосессию

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Instagram журнала ELLE показал результаты недавних фотосессий с участием многих знаменитостей.

Снимки очаровали сеть, ведь на них предстали актрисы самой высокой величины из мира кино. На одном кадре в обтягивающем костюме позирует Холли Берри, а уже на следующем снимке перед камерой расположилась Галь Гадот в ярком желтом плаще. Также от фотосессии не отказались Анджелина Джоли, Гемма Чан, Сальма Хайек и многие другие звезды.

Разумеется, такие посты в Instagram привлекли внимание поклонников. Многие юзеры оказались в восторге от увиденного и завалили посты с результатом стильной фотосессии огромным числом лайков и комментариев. -0-