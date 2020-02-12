"Мой ласковый и нежный зверь": Глюкоза показала своего питомца

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза поделилась новыми снимками в Instagram и показала публике своего "ласкового зверя".

Артистка предстала в кадре в обнимку вместе со своим домашним питомцем Муфтиком, которого в подписи назвала "Мой ласковый и нежный зверь". Глюкоза на фото рада, а пес остается непоколебим даже перед фотоаппарато - все, чтобы сделать удачный кадр.

В подписи к посту певица поделилась с подписчиками своими эмоциями и похвалила домашнего любимца: "Происхождение породы дает о себе знать - как можно в такой энергичной семье всегда оставаться "На дзене"? Не встречала собаки спокойнее и мудрее".

Поклонники Глюкозы сразу же завалили ее комплиментами и огромным количеством вопросов: "Наталья , вы любите собак?", "А что за порода ? Не Акита ?", "Наташа вы просто прелесть и Муфтик красавец". Пес Глюкозы никого не оставил равнодушным и за несколько часов снимки с артисткой собрали десятки тысяч лайков.-0-