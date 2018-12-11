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Молодого ястреба-тетеревятника спасли в Витебске от ворон

Калейдоскоп 11.12.2018 | 10:37
Фото из телеграм-чата "Витебск: ПДД, экология, архитектура"
Фото из телеграм-чата "Витебск: ПДД, экология, архитектура"

11 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Молодого самца ястреба-тетеревятника, который залетел в Витебск для поиска добычи, спасли от стаи ворон. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА доцент кафедры экологии и охраны природы биологического факультета Витебского государственного университета имени П.М. Машерова кандидат биологических наук Владимир Ивановский.

Птица 10 декабря залетела в один из дворов Витебска, чтобы подкрепиться, но молодой самец не рассчитал свои силы. Орнитологу позвонил приятель и сообщил, что на хищную птицу напала стая ворон. Ястреб, вероятно, хотел поймать голубя (они обычно на них охотятся), но не получилось, и напал на ворону. Она стала кричать, и естественно ей на помощь прилетели другие крылатые этого вида.

"Ястреб-тетеревятник - самый страшный враг для городских ворон. Когда я приехал на место, то на деревьях сидело штук 50: они напали на него и, скорее всего, начали клевать. Хищник смог спастись, отлетев на подоконник, поближе к людям. Там его и нашли с приятелем", - рассказал Владимир Ивановский.

Ученый взял ястреба в руки, осмотрел, вроде все у него было цело.

"Самцы обычно в первых числах июля вылетают из гнезда. На следующий год он приобретет окраску взрослой птицы. Этих хищников я регулярно вижу, когда гуляю вдоль Западной Двины", - добавил орнитолог.

В витебском зоопарке мест не было, поэтому птицу вывезли за город и отпустили.-0-

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Витебск, птицы
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