Моника Беллуччи восхитила Instagram, показав новый интригующий наряд

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи очаровала соцсети, представив новый пост в Instagram.

Артистка побывала на закрытом гала-ужине, где стала главной звездой вечера. Для этого Моника Беллуччи примерила интригующий наряд, который и стал предметом обсуждения в сети. Для выхода на светское мероприятия звезда выбрала элегантное черное платье с открытыми плечами и открытым декольте. Наряд выгодно подчеркнул красоту 57-летней звезды, что не осталось без внимания поклонников.

Пользователи поспешили выразить свое восхищение красотой Моники Беллуччи в огромном числе хвалебных комментариев, а также оставили под постом сотни тысяч лайков. -0-