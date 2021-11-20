Моника Беллуччи затмила своей красотой даже блестящие ювелирные украшения

Моника Беллуччи. Фото из Instagram
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Моника Беллуччи представила в Instagram новый пост и очаровала сеть.
Знаменитость приняла участие в съемке для одного ювелирного бренда. Актриса должна была показать новое украшение, однако Моника Беллуччи затмила своей красотой блеск ювелирного изделия. Для съемки звезда примерила черное платье с открытыми плечами и ювелирные ожерелье в виде крокодила.
Образ Моники Беллуччи оказался интересным и красивым, что поспешили в комментариях указать многочисленные фанаты. Разумеется, кадр за короткое время собрал огромное число лайков. -0-