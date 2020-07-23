Моника Белуччи продемонстрировала стройные ноги и свела фанатов с ума

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса и модель Моника Белуччи поделилась в Instagram новым снимком, который заставил поклонников дышать чаще.

Знаменитость загрузила к себе на страницу в социальной сети кадр, где она запечатлена в черном обтягивающем боди и в пиджаке такого же цвета. Впрочем, не наряд и даже не лучезарная улыбка Моники Белуччи привлекла внимание фолловеров. Они не смогли оторвать взгляд от стройных ног актрисы, которые свели фанатов с ума.

Разумеется, поклонники не остались безучастными и оставили под снимком множество восхищенных комментариев. Помимо всего прочего, фотография собрала несколько сотен тысяч лайков. -0-