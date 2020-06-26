Мордочка собаки на карантине развеселила сеть – видео

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь YouTube разместил ролик с участием своей собаки Лейлы и развеселил сеть.

Он рассказал, что его мама и папа из-за пандемии оказались на карантине. Пес был очень рад такому стечению обстоятельств, ведь это означало, что у него появится больше времени на игры.

После игр людям надо отдохнуть, поэтому Лейлу отправляют в клетку, где она постоянно сидит с одним и тем же выражением лица. Юзер решил показать мордочку собаки всей сети и загрузил кадры на YouTube. -0-