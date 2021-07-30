Морской биолог нашел Губку Боба и Патрика, но суровая правда совсем не для детей (Фото)

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно морской биолог из США Кристофер Ма опубликовал в Twitter занимательный кадр, который ему удалось сделать на дне океана неподалеку от берегов Нью-Йорка. Внимание на фото обратило издание Business Insider.

Ученый изучал подводный мир с помощью аппарата, управляемого со специального судна. Во время исследований морскому биологу удалось запечатлеть настоящего Губку Боба и Патрика, причем даже форма и цвет существ совпал в точности. Кристофер отметил, что губка рода Hertwigia обычно не имеют формы, показанной в мультфильме, да и желтый цвет встречается достаточно редко, а вот в Патрике нет ничего необычного.

*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP — Christopher Mah (@echinoblog) July 27, 2021

Неудивительно, что кадр быстро стал вирусным, однако суровая правда оказалась совсем не для детей. По словам ученого, морская звезда Chondraster, скорее всего, подобралась к Губке Бобу, чтобы им полакомиться. -0-