Мощная магнитная буря ударит по Земле 25-26 мая

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На солнце зафиксирован резкий всплеск активности, которого не наблюдали несколько лет. Об этом сообщает ФИАН.

Отмечается, что ученые зарегистрировали на нашей звезде 17 вспышек, которые сопровождались мощными выбросами в космос, в том числе и в сторону Земли. Исследователи предупредили людей, что 25 и 26 мая ожидается мощная магнитная буря.

Интенсивность некоторых выбросов достигла предпоследнего уровня - М, а вот сила самой магнитной бури не превысит двух баллов. Это связано с тем, что выбросы "зацепят" Земли только краем, однако 26 мая планета окажется в эпицентре плотного ядра выброшенного солнечного вещества. Продолжительность мощной магнитной бури 25-26 мая составит от трех до шести часов. -0-