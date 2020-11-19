Мошенник в США хотел сбежать от ФБР в стиле Бонда, но все пошло не по плану (Фото)

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США по имени Мэттью Пирси стал фигурантом уголовного дела ФБР и когда за ним пришли агенты, то он попытался сбежать в стиле шпиона Джеймса Бонда. Об этом сообщает CBS.

В дом мошенника нагрянули сотрудники ФБР. Он решил, что пора привести в действие план побега, который парень подсмотрел в фильмах про знаменитого шпиона. Для этого Мэттью заранее приобрел подводный скутер, а когда пришло время, то запрыгнул в пикап и поспешил к ближайшему озеру.

Фото CBS

Уже на месте мошенник воспользовался устройством и попытался залечь на дно, как поступил агент 007, однако не все в жизни бывает как в фильмах про шпионов. Дело в том, что все время за Мэттью Пирсом следовал вертолет. Когда мужчина оказался под водой - с воздуха было отлично видно пузырьки воды, которые оставляет подводный скутер. В итоге, мужчина 25 минут провел на дне озера, а когда выбрался на берег, то его быстро задержали. -0-