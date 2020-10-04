Мотоциклист испугался, когда из днища автобуса его схватило нечто - видео

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист из Тайваня запечатлел на видео довольно жутки и забавный момент. Кадрами он поделился в Facebook.

В ролике можно увидеть, как владелец двухколесного транспорта пробирается через огромную пробку. Когда мужчина проезжал мимо автобуса, то за ногу его схватило нечто.

Разумеется, мужчина испугался такого исхода событий, но, немного отдышавшись, понял, что это человеческая рука. Кому-то из пассажиров надоело стоять в пробке и он решил себя развлечь таким необычным способом.

Мотоциклист оказался напуган, а кадры, опубликованные в сети, набирают десятки тысяч просмотров. -0-