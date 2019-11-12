Мультфильм "Скуби-Ду!" обзавелся первым трейлером

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студия Warner Bros. опубликовала в сети первый трейлер грядущего мультфильма "Скуби-Ду!".

Будущая анимационная картина расскажет историю знакомства пса Скуби-Ду с его другом Шегги. Вместе с командой им предстоит найти злодея и остановить пса-призрака Цербера.

Во время спасения мира друзья узнают, что Скуби имеет более загадочное прошлое, что сделает приключения еще эпичнее.

Роли в мультфильме озвучили Марк Уолберг, Зак Эфрон, Маккенна Грейс, Аманда Сайфред и Джейсон Айзекс. К слову, в русском дубляже все персонажи будущего мультфильма "Скуби-Ду!" заговорят голосами актеров, которые озвучивали мультсериал в 2000-х годах. Премьера состоится 14 мая 2020 года.