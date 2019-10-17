Музей Победы в Москве взял Т-34 и присоединился к #TetrisChallenge

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музей Победы в Москве с танком стал участником мирового челленджа под названием #TetrisChallenge.
Фотографию опубликовали в
Музей Победы стал первой в мире выставкой, которая присоединилась к #TetrisChallenge. Эстафету передали Эрмитажу,Третьяковке, Музею Москвы и Музею Куликовской битвы.
Напомним, новый челлендж набрал популярность в интернете среди представителей разных профессий, которые на земле или полу симметрично размещали вещи, которые используют ежедневно. Ранее к #TetrisChallenge присоединились сотрудники МЧС Беларуси. -0-