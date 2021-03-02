Мужчина делал упражнение, но песик решил проверить стойкость человека - видео

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карантин многих застал врасплох, что привело к множество разрушенных планов и массе лишних килограмм. Мужчина из Гайаны в Южной Америке решил заниматься дома, однако все пошло не по плану. Видео разместили на YouTube.
Местный житель оказался заперт дома из-за коронавируса, поэтому решил делать универсальное упражнение. Он расстелил коврик и встал в планку. Все шло хорошо, однако песик вмешался в физподготовку.
Автор ролика уже несколько секунд делал упражнение, но его собака решила проверить стойкость человека. Для этого животное выбрало очень милый способ. Собака подбежала к хозяину и принялась лизать его лицо, бегать вокруг и всячески мешать мужчине. Забавно то, что у песика не получилось смутить хозяина, который выполнил планку на отлично. Кадры повеселили юзеров, которые посмотрели видео множество раз. -0-