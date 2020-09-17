Мужчина нашел идеальный способ дарить детям деньги на праздники - фото

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отец в своем Twitter поделился интересным способом, который он придумал, чтобы подарить своим детям деньги.

В посте мужчина рассказал, что идея пришла к нему в голову перед Рождеством. Дети не хотели игрушек в качестве подарков и просили папу подарить наличные, но отцу такой расклад не нравился. "Понимаю их, но деньги в качестве подарка хоть и практичны, но всегда ощущаются обезличенными", - написал в социальной сети мужчина.

Тогда он нашел идеальный способ дарить детям деньги. Отец сделал отдельную упаковку для каждой купюры, которая внешне напоминает коробку для игрушек. Мужчина также добавил надписи, которые очень похожи на рекламные: "реальная американская валюта", "трансформируется в товары и услуги" и другие.

None of the kids wanted toys for Christmas this year, they just wanted cash. Understandable, but cash as a gift, while practical, always feels impersonal, so I made special packaging. Went over well pic.twitter.com/urXVCHtDyW — Donnachaidha O'Chionnaigh (@TwoClawsMedia) December 26, 2019

Юзеры Twitter пришли в восторг от идеи отца, а также признал, что он нашел идеальный способ дарить деньги. Неудивительно, что пост быстро стал вирусным и набрал более 620 тысяч лайков. -0-