Мужчина оседлал огромную акулу и попал на видео

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель ОАЭ поделился кадрами, которые восхищают и устрашают одновременно. Видео он разместил на YouTube.

Мужчина отдыхал с друзьями на яхте, когда заметил рядом с лодкой огромную китовую акулу. Многие бы принялись снимать рыбу на видео и восхищаться ею, однако герой ролика решил пойти дальше.

Вместо того, чтобы погладить акулу, которая питается планктоном, он выждал момент и оседлал рыбу длиной в 12 метров. Разумеется, его друзья, которые все происходящее записали на видео, были ошарашены таким исходом событий, но еще больше впечатлились юзеры сети, посмотревшие ролик десятки тысяч раз. -0-