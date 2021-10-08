Мужчина подал в суд на гадалку, которая не справилась с проклятьем

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любопытный случай произошел с ведьмой и жителем Калифорнии из США Мауро Рестрепо. Об этом сообщает BBC.

Мужчина рассказал, что в его браке начались проблемы и он не знал, что делать. От безысходности американец обратился к гадалке по имени София Адамс, которая после первого сеанса выяснила, что на нем и его семье лежит проклятие. Это показал расклад на картах таро, однако сразу же ведьма отметила, что снимет всякое заклятье всего за $5 тысяч.

По заверению женщины, это помогло бы спасти брак мужчины и справиться с заклятьем, поэтому тот уже через сутки внес депозит в размере $1 тысячи и стал ждать перемен. Ничего не произошло, ведь проблемы с супругой только увеличивались, а сам американец продолжал страдать от бессонницы и тревожности. Тогда обманутый Мауро Рестрепо решил подать в суд на гадалку и намерен отсудить у нее $25 тысяч за моральный и материальный ущерб. -0-