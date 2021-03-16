Мужчина поймал рыбу-демона и поставил новый рекорд (Фото)

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель американского штата Монтана отправился на рыбалку и вытащил рекордную рыбу. Об этом пишет портал UPI.

Мужчина по имени Тэрон Томпсон проводил время на озере Форт-Пек вместе со своим отцом и другом, когда на крючок попалась рыба-демон. Дело в том, что рыбак вытащил из воды малоротого окуня, у которого были огненно-красные глаза.

Вес улова составил 3,5 килограмма, что стало рекордом штата. Мужчина связался с местным департаментом охоты и рыболовства, которые взвесили и замерили пойманного окуня-демона, а после официально подтвердили новый рекорд. -0-