Мужчина попытался вытащить крупную рыбу, но она заставила его искупаться (Видео)

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой рыбак отправился порыбачить на озеро в Венгрии, а кадры со своего отдыха представил на YouTube.

Мужчина разместился на берегу и стал ждать. Терпение дало свои плоды и на крючок попалась огромная рыба, однако так просто она не собиралась сдаваться. Рыбак принялся бороться с водным обитателем, но тот оказался сильнее и заставил человека искупаться.

В какой-то момент мужчина прямо ныряет в озеро, а после мокрый выходит из воды. В подписи к ролику рыбак прояснил, что леска запуталась, но после ему удалось вытащить рыбу весом 66 килограмм. -0-