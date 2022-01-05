Мужчина придумал хитроумный способ обезопасить своего пса (Видео)

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США записала на видео своего отца, который сделал интересное устройство, чтобы его питомец не смог перепрыгнуть через забор. Кадры разместили на YouTube.

В первый день дома песик американца вышел во двор, где принялся всеми возможными способами развлекаться. Четвероногий бегал и резвился, но в какой-то момент отправился к забору и перепрыгнул его. Двухметровая преграда далась животному очень просто, и мужчина понял, что это может повториться.

Он не стал дожидаться второго случая и придумал хитроумный способ, чтобы обезопасить своего пса. Вдоль забора была установлена необычная конструкция, которая сработала на отлично. Пользователи тоже оценили креатив мужчины, ведь ролик за короткое время собрал огромное число просмотров.-0-