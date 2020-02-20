Мужчина прогуливался по пляжу и нашел письмо 82-летней давности

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель острова Джерси в Великобритании вышел утром на прогулку с собакой и сделал неожиданную находку, сообщает Daily Mail.

55-летний Найджел Хилл прогуливался по пляжу, когда обнаружил стеклянную бутылку с посланием, которое датировалось 1938 годом. Внутри была записка, написанная на клочке картона.

Текст письма гласил: "Если вы нашли эту бутылку, пожалуйста, свяжитесь с Джоном Стэйплфордом (John Stapleford) и приложите фотографию". В конце записки автор указал адрес.

Мужчину заинтриговала эта находка и он разместил свою историю в Facebook. Запись в социальной сети достигла женщины, которая проживает по указанному адресу, однако она ни разу не слышала о мужчине с фамилией Стэйплфорд, но любопытство оказалось сильнее.

Фото Daily Mail

Женщина прожила в доме последние 30 лет, однако Найджел Хилл решил изучить архивные записи и нашел мужчину, о котором говорится в письме. Он приобрел дом в 1921 году. Стэйплфорд родился 4 августа 1889 года, а умер 2 декабря 1980 года в английском графстве Норфолк.

Теперь британец ищет родственников героя письма и хочет передать уникальную записку.-0-