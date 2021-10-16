Мужчина "разыграл" своих котов, заменив себя на куклу (Видео)

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин четырех котов решил проверить, насколько наблюдательны его питомцы.

Мужчина притворился, что спит в комнате на матрасе, накрывшись одеялом. Коты в это время находились рядом с ним. Через некоторое время животных позвали на обед. Пока котов не было в комнате, их хозяин положил на свое место огромную тряпичную куклу, надел на нее парик, накрыл одеялом, а сам ушел. Когда питомцы вернулись, они не сазу заметили "замену". Сытые животные по привычке расположились на своих обычных местах, даже не обратив внимания на то, что лежат рядом с куклой, а не хозяином.

Шутку мужчины оценило большое количество пользователей Youtube. Всего за 2 месяца видео набрало более миллиона просмотров. Некоторые подписчики были убеждены, что котов нельзя "обмануть" и прокомментировали: "Хозяин лежит или не хозяин какая разница. Котиков не обмануть", "Какие же они милые! Очень хорошо скрыли свое удивление", "Котики по запаху все понимают", "Мне кажется, они понимали, что это не хозяин, просто не признались".-0-