Мужчина съел спрятанный торт своей беременной жены - это была ошибка!

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit молодой человек поделился с пользователями любопытной и забавной историей.

Он рассказал, что в один из дней вернулся домой после работы и заметил в холодильнике кусок торта. Мужчина подумал, что это лакомство для него, ведь жена юзера не любит сладкое. Как же он ошибался! По всей видимости, во вкусовые предпочтения девушки вмешалась беременность.

Через некоторое время домой с прогулки вернулась супруга и бросилась к холодильнику. Конечно, заветного куска торта там уже не оказалось, поэтому беременная жена принялась кричать на мужа и говорить какой он подлец. Мужчина пообещал девушке, что купит новое лакомство, однако это уже не интересовало беременную жену.

Женщина ушла из дома, чему парень был очень удивлен. Он все же купил разных вкусняшек, а когда его возлюбленная вернулась, то попросила прощение за поведение и съела огромное количество еды. Благо, мужчина смог удержать себя в руках, ведь это могло для него стать еще одной большой ошибкой!

Пользователи поддержали мужчину, а среди шуток даже проскочил дельный совет. "Добро пожаловать в беременность, сохраняйте спокойствие и не пытайтесь что-то исправить", - написал один из юзеров Reddit. -0-