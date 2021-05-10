Мужчина уговаривал львицу поесть, целуя ее в нос

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В известном парке "Тайган" львы не сидят в клетках, а свободно разгуливают по всей территории. Площадь уникального парка составляет более 30 гектаров - звери чувствуют себя максимально комфортно. Основатель парка Олег Зубков воспитывает своих питомцев с рождения и регулярно публикует интересные ролики на своем Youtube-канале.

В очередном ролике Олег показывает, как кормит с рук львицу по имени Герда. У нее явно нет аппетита, поэтому мужчине приходится уговаривать львицу поесть.

Пользователи сети посмотрели ролик более 3 миллионов раз и оставили тысячи восхищенных комментариев. Многих подписчиков поразило, с какой осторожностью хищник есть с рук человека: "С рук накормили, в носик поцеловали, погладили, обняли, поговорили - чтоб я так жил", "Как она аккуратно ест, чтобы случайно не зацепить руку Олега Алексеевича", "Как дитя любимое кормит, да так оно и есть!", "Какая трогательная сцена нежности, между тигрицей и человеком", "Браво! И это не в цирке! И в руках не хлыст! И в глазах любовь!"-0-