Мужчина в покупном сельдерее нашел себе уникального домашнего питомца

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Великобритании стал уникальным покупателем в местном супермаркете, ведь вместе с сельдереем он приобрел необычного домашнего любимца. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина по имени Филлип Катерер-Стентифорд отправился однажды в один из магазинов. Там он приобрел упаковку сельдерея, который должен быть стать ужином. Трапеза прошла прекрасно, а остатки продукта решили оставить в холодильнике, где покупной сельдерей пролежал шесть дней, пока хозяин вновь не решил его использовать.

Вместе со стеблями растения из пакета выпал маленький коричневый зверек, очень похожий на ящерицу. Британец поймал малыша и поместил в аквариум, где раньше жили хомяки. Семья с удивление наблюдала за новым питомцем, но так и не могла определить вид зверька.

Позже Филиппу все же удалось выяснить, что он нашел себе уникального домашнего питомца - тритона. Малыш как-то умудрился попасть в упаковку с сельдереем и выжить после шести дней в холодильнике. Теперь семья дала маленькому зверьку имя Найджелл, а хозяин дома планирует выпустить тритона в естественную среду обитания, как только поймет, где именно ему будет комфортно жить. -0-

Фото Daily Star