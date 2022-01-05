Мужчина выстрелил в лед, но дальше произошло совсем неожиданное. Спойлер: все живы! (Видео)

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько блогеров из США захотели узнать, сможет ли пуля пробить толстый лед. Разумеется, все происходящее записали на видео и опубликовали на YouTube.

Мужчины вооружились пистолетом и отправились на ближайшее озеро. Благо, погода позволяла провести эксперимент, ведь в городе уже месяц стояла отрицательная температура. Блогер на коньках отправился поближе к центру озера и произвел выстрел.

Люди надеялись, что пуля легко пробьет толстый лед и окажется в воде, однако дальше произошло совсем неожиданное. Пуля смогла проникнуть в лед всего на 20 мм, а после начала вращаться, в итоге остановившись на месте. Конечно, чтобы избежать случайностей, мужчины повторили выстрел и эффект был таким же.

Как выяснилось позже, причина такого поведения пули связана со свойствами ледяной субстанции. Когда пуля контактирует со льдом, от трения появляется влага, работающая как защита. В результате пуля теряет свои свойства и остается на поверхности.-0-