Мужчина за бесценок купил картину на барахолке, а она оказалась сокровищем

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Эквадора Сантьяго Таут однажды сделал импульсивную покупку и приобрел картину за один доллар. Об этом пишет The Sun.

Мужчина прогуливался по барахолке и заметил абстрактное произведение, которое сразу приковало его внимание. Внутренние инстинкты не подвели мужчину, ведь позже ему открылась удивительная правда о картине.

Фото The Sun

Спустя 20 лет мужчина переехал в Великобританию, где работу заметила его супруга. Она поняла, что картина была нарисована британским художником Ли Хадвином, который имел определенный вес в мире искусства. Как выяснилось, работу, которую Сантьяго Таут купил за $1, теперь оценивают в 10 тысяч фунтов стерлингов. -0-