Мужчины отправились на рыбалку и "поймали" медвежонка - его пришлось спасать! (Видео)

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа рыбаков из России отправилась на местную реку, но в самый разгар рыбалки вытащили из воды уж очень необычный улов. Кадры опубликовали в соцсети.

Мужчины проводили время на лодке, когда к одному борту подплыл медвежонок и уцепился лапами за судно. Люди не могли оставить зверя в беде и им пришлось его спасать. Для этого авторы ролика взяли сачок и помогли забраться медвежонку на борт.

"Не бойся малой, садись к мотору", - говорит один из рыбаков. Мишку вытащили из ледяной воды и доставили на берег, а кадры очень понравились юзерам сети. -0-