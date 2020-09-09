Музыкант из Санкт-Петербурга установил мировой рекорд по длительности игры на фортепиано

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 42 ч 24 мин и 47 сек без перерыва играл на фортепиано во дворе Петербургского планетария Руслан Ишдавлетов. Как сообщает "МИР 24", это новый мировой рекорд по непрерывной игре на музыкальном инструменте.

Сообщается, что пианист играл собственные произведения. Он побил собственный мировой рекорд в 37 ч.

Вначале музыкант установил для себя музыкальный марафон длительностью 50 ч, но Руслан заснул. Побить нынешний рекорд и отыграть 50 ч без перерыва он рассчитывает в конце сентября.-0-