"Музыки не хватает": Вера Брежнева удивила Instagram экстремальными кадрами

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram новый ролик, который впечатлил многомиллионную армию поклонников.

Артистка представила фолловерам кадры из солнечной Кубы, где она решила испытать на себе серфинг. Для этого Вера Брежнева встала на вэйксерф и помчалась за лодкой. "Подарила себе 30 минут удовольствия! Мокрая и счастливая", - написала певица в подписи к посту.

Пользователи сети были удивлены экстремальным кадрам со звездой, но поддержали ее рвение к активному отдыху. Также они отметили, что Вера Брежнева "как будто родилась на доске" и подчеркнули, что к ролику "музыки не хватает". Пост за непродолжительное время собрал сотни тысяч просмотров и множество разнообразных комментариев.-0-