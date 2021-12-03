"Мышкует на подушке": домашняя лиса продемонстрировала природный инстинкт (Видео)

Всем известно, что лисы – отличные охотники. В дикой природе зимой, чтобы поймать мышь, они сперва внимательно прислушиваются к звукам, а затем внезапно делают высокий прыжок и "ныряют" в снег. Такой способ добычи грызунов у лис называется "мышкованием". Герой видео, появившегося в сети, продемонстрировал свое мастерство охоты в домашних условиях.

Белая лиса по кличке Плюша скребет лапами большую подушку, а затем высоко подпрыгивает, приземляясь прямо на нее. Автор ролика в описании пояснил: "Когда Плюша была маленькой, она очень любила мышковать. Сейчас она выросла и обленилась, зачем искать еду и охотиться, если еда всегда есть в миске".

Пользователям YouTube очень понравился ролик про Плюшу. Видео набрало более 45 тысяч просмотров и десятки восторженных комментариев: "Природный инстинкт, мышку ловит", "Самое милое, что я когда-либо видела, потому что другие лисы обычные, а она красивая и смешная", "Как классно! Как хорошо, что подушка есть для этого! Здорово Плюша прыгает, молодец!", "Думает, что это снег и ищет мышку", "Мышкует на подушке", "Можно забрать лису из леса, но лес из лисы никак. Забавно наблюдать, как она в подушку ныряет".