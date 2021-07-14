На Балканах обнаружили остатки древнейшей в мире косметики

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Словении и Германии, проводя раскопки на Балканах, нашли следы самых древних известных косметических средств. Их возраст составляет более шести тысяч лет, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Journal of Archaeological Science.

Во время земляных работ в Згорне Радовна исследователи обнаружили более сотни небольших бутылок. Изначально их сочли детскими игрушками или пузырьками от лекарственных средств.

Осмотр показал, что у бутылок были отверстия на горлышках. Их могли носить на поясе или на шее, прикрепив веревкой.

Авторы нового исследования попытались установить, какое содержимое хранилось в бутылках. Анализ выявил следы церуссита - минерала, который также известен как "белый свинец". Его активно использовали уже в древней истории и до недавнего времени продолжали применять для изготовления красок, пока не выяснилось, что он опасен для здоровья.

Команда также обнаружила в бутылках небольшие кусочки животного жира, пчелиного воска и растительных масел. Эти вещества характерны для рецептов кожных мазей. Рядом с бутылочками лежали длинные тонкие каменные изделия - вероятно, с их помощью владельцы извлекали содержимое. Сопоставив данные, специалисты пришли к выводу, что это косметика.

Артефакты датировали 4350-4100 годами до н. э. Косметическое средство оказалось старше аналогичных находок из Месопотамии и Египта. Ученые заключили, что эту косметику использовали местные охотники и собиратели - представители Ласиньской культуры.-0-