На картах Google нашли гигантскую просьбу о помощи

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Мужчина недавно разместил на YouTube интересный ролик, в котором поделился своей находкой.

Парень изучал карты Google, когда обнаружил любопытные координаты. Они располагаются южнее Иордании. Прямо на песке в пустыне разместили гигантскую просьбу о помощи. "SOS Stranded ("Нужна помощь. Застрял")", - гласит надпись.

Скриншот из видео

Неизвестно, кто ее оставил, однако размеры букв впечатляют. Их "высота" составляет около восьми метров, а вот продолжительность слова Stranded более 46 метров. Удивительно, но надпись можно увидеть с самолета или со спутника, поэтому парень предположил, что гигантскую просьбу о помощи оставили военные, застрявшие на учениях. -0-