На новых снимках Ляйсан Утяшевой "увидели" Светлану Лободу

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая спортсменка Ляйсан Утяшева поделилась в Instagram со своими подписчиками несколькими кадрами из новой фотосессии, однако фолловеры с трудом признали звезду.

Многие интересовал вопрос, что кадры Светланы Лободы делают на странице Ляйсан Утяшевой, однако позже все встало на свои места. Люди отметили, что в новой фотосессии спортсменка очень похожа на певицу, а черно-белые фильтры только добавили сходства.

Впрочем, пост пришелся по вкусу юзерам сети, которые за непродолжительное время оставили массу восторженных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-