Начался первый этап голосования за лауреатов премии "Оскар"

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Американской академии киноискусств начали 7 января первый этап голосования для определения лауреатов премии "Оскар". Их имена назовут на 91-й церемонии вручения премии в феврале.

Как сообщил в 7 января интернет-портал Golden Derby, в голосовании имеют право участвовать более 7900 членов Академии. Номинанты на премию будут объявлены 22 января, а 24 февраля в театре Dolby в Голливуде состоится церемония награждения.

Премия присуждается в 24 номинациях, в том числе "Лучший фильм", "Лучший режиссер", актерские номинации за главные роли и роли второго плана, "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший анимационный полнометражный фильм" и другие. На первом этапе голосования представители 17 профессиональных гильдий выбирают кандидатов на "Оскар" в своих категориях. За претендентов в номинации "Лучший фильм" могут голосовать все члены Академии. После официального объявления номинантов (от пяти до десяти в категории "Лучший фильм", по пять в остальных категориях) пройдет второй тур голосования, в ходе которого академики выберут лауреатов.

Первая церемония вручения наград "Оскар" прошла 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе. Лауреатов выбрали в 12 категориях за фильмы 1927-1928 годов.

Статуэтка "Оскар" изображает рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Ее высота - 34 см, вес - 3,85 кг. Награда сделана из сплава олова и сурьмы, покрыта 24-каратным золотом.-0-