Надежда Бабкина удивила выбором образа

1 апреля, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Надежда Бабкина опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото после спектакля. На нем 69-летняя певица предстала в пышном платье и белом парике. В спектакле Надежде досталась роль царицы.
Пользователи соцсети решили, что Бабкина смотрится в таком наряде органично. Многие также заметили, что певица похудела и выглядит моложе.-0-
Фото из Instagram-аккаунта
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