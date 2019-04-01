Надежда Бабкина удивила выбором образа

1 апреля, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Надежда Бабкина опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото после спектакля. На нем 69-летняя певица предстала в пышном платье и белом парике. В спектакле Надежде досталась роль царицы.

Пользователи соцсети решили, что Бабкина смотрится в таком наряде органично. Многие также заметили, что певица похудела и выглядит моложе.-0-

Фото из Instagram-аккаунта