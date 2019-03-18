Полина Гагарина восхитила новой прической

Полина Гагарина. Фото из Instagram-аккаунта

18 марта, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Полина Гагарина опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото в новом образе: певица изменила прическу. 31-летняя исполнительница выбрала холодный оттенок блонда и сделала симметричное каре.

Поклонникам понравился новый образ Гагариной. Многие отметили в комментариях, что Полине идут разные прически: пучки и косички. -0-

Фото из Instagram-аккаунта